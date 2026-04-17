Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоколонна на Берлин: в Германии разгораются протесты из-за роста цен на топливо

Bild: автоколонна направилась в Берлин в знак протеста против цен на бензин.

Источник: Комсомольская правда

Колонна автомобилистов направилась в Берлин, протестуя против резкого роста цен на топливо в Германии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bild.

Акция началась в городе Эмден. Издание уточняет, что оттуда в путь отправились около 25 автомобилей. По мере движения к колонне присоединялись новые участники.

Максимального масштаба протест достиг в районе Вольфсбург. Там число машин выросло до 82, а длина колонны составила примерно 2,5 километра.

Организатор акции Себастьян Борманн заявил, что расходы на топливо стали чрезмерно высокими для обычных граждан. Он раскритиковал федеральное правительство Германии и канцлера Фридрих Мерц, указав на невыполнение предвыборных обещаний.

Напонмим, в Германии стоимость самого доступного бензина превысила 2 евро за литр. Такой уровень для марки E10 отмечается впервые с 2022 года. Дизель подорожал до 2,23 евро за литр.

Как сообщал KP.RU, Европу уже охватил кризис из-за войны в Иране. Цены на нефть и газ растут, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась.

