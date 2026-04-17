Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионке Уимблдона 2023 года Вондроушовой грозит отстранение на 4 года

Теннисистка отказалась сдать допинг-пробу во внесоревновательный период.

ТАСС, 17 апреля. Победительницу Уимблдона 2023 года чешскую теннисистку Маркету Вондроушову могут дисквалифицировать на четыре года за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период. Об этом сообщает портал iSport.cz.

Отмечается, что инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Адвокат спортсменки Ян Экснер считает, что она не понесет наказания.

Вондроушовой 26 лет, она занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешская спортсменка также является серебряным призером Олимпиады в Токио. На счету теннисистки три победы на турнирах WTA.