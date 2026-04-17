Чемпионке Уимблдона 2023 года Вондроушовой грозит отстранение на 4 года

ТАСС, 17 апреля. Победительницу Уимблдона 2023 года чешскую теннисистку Маркету Вондроушову могут дисквалифицировать на четыре года за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период. Об этом сообщает портал iSport.cz.