Чемпионке Уимблдона 2023 года Вондроушовой грозит отстранение на 4 года

ТАСС, 17 апреля. Победительницу Уимблдона 2023 года чешскую теннисистку Маркету Вондроушову могут дисквалифицировать на четыре года за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период. Об этом сообщает портал iSport.cz.
Отмечается, что инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Адвокат спортсменки Ян Экснер считает, что она не понесет наказания.
Вондроушовой 26 лет, она занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешская спортсменка также является серебряным призером Олимпиады в Токио. На счету теннисистки три победы на турнирах WTA.