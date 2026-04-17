«Я был убит»: пенсионер, которого осудили из-за оговора, рассказал о своей боли

65-летний Виктор Трубачёв, переживший крушение судьбы из-за ложного обвинения в педофилии, впервые подробно рассказал, как простил родного ребёнка, разрушившего его жизнь. Мужчина, которого приговорили к 15 годам, но выпустили по состоянию здоровья, сейчас находится в Казахстане, куда его депортировали сразу после освобождения.
Поворотный момент в истории, шокировавшей нижегородцев, наступил ещё в зале суда. «Я сразу на суде ей говорил, что понимаю: девочка маленькая. Ей тогда 11 лет было. Она в интернете услышала, как можно спокойно домой уехать, — признался Трубачёв в беседе с RT. — Обиды не держу на неё». По версии следствия, ребёнок не хотел проводить каникулы в деревне и оговорила деда, чтобы мать забрала её в город. Сам Виктор за время заключения общался с внучкой только через соцработника, который, по его словам, даже не запомнил имени девочки.
Сам момент задержания до сих пор стоит у пенсионера перед глазами. «Меня забрали же ночью, ничего не сказали… Потом я только узнал, что, оказывается, я уже преступник. Я был убит», — вспоминает он. Из полутора лет, проведённых в местах лишения свободы, мужчина почти всё время находился не в обычном лагере, а в тюремной больнице — сердце дало сбой. Там ему присвоили II группу инвалидности. Удивительно, но сокамерники узнали в нём героя громких новостей: «Они говорят: “О, да мы видели вас”. Да, все с сочувствием, с огромным пониманием».
Сразу после освобождения по здоровью Трубачёва депортировали на родину — в Казахстан, так как вид на жительство в РФ истёк. Теперь его главная боль — разлука с женой, оставшейся в России: из-за её состояния здоровья переезд невозможен, но они созваниваются каждый день. Ранее Верховный суд уже оправдывал мужчин с похожими историями, однако дело Трубачёва уникально тем, что сам осуждённый публично отказался от мести ребёнку, назвав происшедшее детской ошибкой, вдохновлённой интернетом.