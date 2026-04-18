Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как сэкономить на мобильной связи, подсказал эксперт

Сократить расходы на связь вполне реально.

Волгоградцам рассказали, как сократить расходы на мобильную связь вдвое — без отказа от привычного комфорта. Советы дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Первое, что стоит сделать — проверить подключенные к номеру услуги. Часто там остаются старые опции, которыми человек давно не пользуется, но абонентская плата за них продолжает списываться. Отключение таких услуг позволяет быстро убрать лишние расходы. Второй шаг — оценить, насколько текущий тариф соответствует реальным потребностям. Если абонент тратит лишь малую часть включенных в пакет минут и СМС, имеет смысл перейти на более дешевый тариф с меньшим набором услуг. Тем более что большая часть общения давно перешла в мессенджеры, — пишет «Газета.ru».

Важна и платежная дисциплина: при просрочке оплаты неиспользованные остатки могут не перенестись, и связь начнет тарифицироваться поштучно — это заметно дороже. Также нужно помнить о неиспользуемых номерах — оператор может начать списывать абонентскую плату примерно через 90 дней бездействия.

Сэкономить позволяют семейные тарифы и пакеты при подключении мобильной связи вместе с домашним интернетом — в ряде случаев это дает скидку до 30% и более.

Эксперт посоветовал следить за акционными предложениями для новых клиентов, которые особенно выгодны для тех, кто много разговаривает или активно пользуется мобильным интернетом.

Ранее волгоградцев предупреждали о росте тарифов на связь.