Как сэкономить на мобильной связи, подсказал эксперт

Волгоградцам рассказали, как сократить расходы на мобильную связь вдвое — без отказа от привычного комфорта. Советы дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Первое, что стоит сделать — проверить подключенные к номеру услуги. Часто там остаются старые опции, которыми человек давно не пользуется, но абонентская плата за них продолжает списываться. Отключение таких услуг позволяет быстро убрать лишние расходы. Второй шаг — оценить, насколько текущий тариф соответствует реальным потребностям. Если абонент тратит лишь малую часть включенных в пакет минут и СМС, имеет смысл перейти на более дешевый тариф с меньшим набором услуг. Тем более что большая часть общения давно перешла в мессенджеры, — пишет «Газета.ru».
Важна и платежная дисциплина: при просрочке оплаты неиспользованные остатки могут не перенестись, и связь начнет тарифицироваться поштучно — это заметно дороже. Также нужно помнить о неиспользуемых номерах — оператор может начать списывать абонентскую плату примерно через 90 дней бездействия.
Сэкономить позволяют семейные тарифы и пакеты при подключении мобильной связи вместе с домашним интернетом — в ряде случаев это дает скидку до 30% и более.
Эксперт посоветовал следить за акционными предложениями для новых клиентов, которые особенно выгодны для тех, кто много разговаривает или активно пользуется мобильным интернетом.
