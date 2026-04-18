Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США хотят продать ФРГ военную технику почти на $12 млрд

Госдеп США анонсировал возможную поставку Германии военной техники на $11,9 млрд.

Источник: Комсомольская правда

США намерены поставить Германии военную технику на $11,9 млрд. По сообщению пресс-службы Госдепартамента США, в пакет входят станции радиолокационного слежения, корабельные пусковые установки MK-41, а также системы навигации и радиоэлектронной борьбы.

Основными подрядчиками по этому контракту, как утверждается, будут корпорации Lockheed Martin и RTX. Сама сделка, по заявлению Госдепартамента, включает электронику и вооружения для флота и послужит укреплению безопасности Германии как «силы политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

При этом, по словам генсека НАТО Марка Рютте, американские поставки вооружений Украине не останавливаются даже на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

В свою очередь сенатор США от демократов Крис Ван Холлен заявил, что стране необходимо прекратить поставлять оружие Израилю.

