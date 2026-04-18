Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Православная церковь 18 апреля вспоминает святого Феодула. В народе принято праздновать Федулов день. Вместе в тем есть еще одно название — Ветреник. Название связано с тем, что с указанной даты начинал дуть теплый ветер.
Что нельзя делать 18 апреля.
Мужчинам не стоит отказаться от тяжелого физического труда. Запрещено выбрасывать мусор из окна. Подобное может привести к потере благосостояния. Не рекомендуется ругаться, провоцировать конфликты. Это может привести к серьезной ссоре.
Что можно делать 18 апреля.
По традиции, в названный день открывали окна. Считалось, что ветер и воздух 18 апреля обладают особыми свойствами.
Согласно приметам, сильный дождь указывает на большое количество грибов. В том случае, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.
