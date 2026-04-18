Акция «Библионочь». История, цели и формат проведения

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 апреля 2026 года в РФ стартует ежегодная акция «Библионочь», которая состоится в 15-ый раз. В 2026 году она посвящена Году единства народов России.
Основные сведения.
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» ежегодно проводится весной и приурочена к празднованию общероссийского Дня библиотек (27 мая), а также Всемирного дня книги и авторского права (23 апреля). Ее цель — развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха граждан.
В день проведения акции библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры, галереи и арт-пространства работают до позднего вечера или даже в ночные часы. В рамках «Библионочи» проводятся книжные ярмарки, выставки, тематические экскурсии, творческие мастер-классы, лекции, поэтические чтения, встречи с писателями.
История.
Прообразом акции стало ночное культурно-массовое мероприятие, проведенное в июне 2011 года в московской Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева в рамках международной акции «Ночь музеев». Его инициаторами выступили директор Ассоциации менеджеров культуры Илья Николаев и заместитель директора Библиотеки-читальни Александра Вахрушева.
Первая «Библионочь» состоялась 20−21 апреля 2012 года. В ней приняли участие свыше 750 библиотек и учреждений культуры в более ста крупных городах РФ. Программы включали в себя встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, экскурсии в книжные фонды.
На следующий год к всероссийской акции присоединились также некоторые библиотеки Белоруссии и Украины. Российская государственная библиотека (РГБ, известная как «Ленинка») впервые открыла для посетителей свое 19-ярусное книгохранилище. Все мероприятия «Библионочи-2013» были объединены общей темой «Большое литературное путешествие» — читатели знакомились с литературой разных стран и народов.
В 2014 году акция прошла под девизом «Перевод времени»: библиотеки и другие площадки превратились в «навигаторы по эпохам». «Библионочь-2015» стала одним из центральных событий проводившегося в РФ Года литературы. Организаторы выбрали тему «Открой дневник — поймай время» (гости могли совершить «путешествие во времени» с помощью дневников писателей и обычных соотечественников). В 2016 году, в Год российского кино, мероприятия были объединены темой «Читай кино».
В 2017 году акция прошла под девизом «Новое прочтение», а в 2018 году девиз звучал как «Магия книги» (одной из тем акции стало 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева, отмечавшееся в ноябре). В 2019 году «Библионочь» была посвящена теме «Весь мир — театр!», так как в России проводился Год театра.
В 2020 году в связи распространением коронавируса COVID-19 и введением ряда ограничений «Библионочь» прошла в режиме онлайн-марафона, который стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. Акция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Юбилейная, десятая по счету «Библионочь-2021» была посвящена теме «Книга — путь к звездам». Мероприятия были приурочены к проводимому Году науки и технологий и отмечаемому 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Большинство из них прошли в онлайн-режиме и набрали свыше 3 млн просмотров. В 2022 году акцию посвятили национальным традициям в связи с проведением Года культурного наследия народов России, в 2023 году она прошла под девизом «Читаем вместе», а тема 2024 году была сформулирована как «Читаем всей семьей» (в программу, в частности, входил квиз «Образ семьи в русской литературе»).
С годами растет посещаемость акции: если в 2017 году в ней участвовали порядка 1 тыс. библиотек и учреждений культуры 84 субъектов РФ, то уже в 2019 году этот показатель вырос до 2,5 тыс. учреждений во всех регионах страны, а в 2024 году акция распространилась на 6 тыс. учреждений.
Для детей проводятся «Библиосумерки» — специальная программа акции.
«Библионочь-2025».
В 2025 году «Библионочь» состоялась 26 апреля под девизом «Свои герои» (в Москве — «Страницы Победы»). Акция была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По информации министра культуры РФ Ольги Любимовой, акция охватила 19 тыс. библиотек, в ней приняли участие 1,5 млн человек, в том числе свыше 700 тыс. детей.
«Библионочь-2026».
18 апреля 2026 года «Библионочь» пройдет в 15-ый раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры представят специальные программы: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Тема акции: «Единство народов — сила России».
По данным Минкультуры РФ, в рамках акции будет организовано более 5 тыс. мероприятий, в них примут участие свыше 6 тыс. учреждений культуры. К «Библионочи» присоединятся и новые регионы РФ.
