Акция «Библионочь». История, цели и формат проведения

Юбилейная, десятая по счету «Библионочь-2021» была посвящена теме «Книга — путь к звездам». Мероприятия были приурочены к проводимому Году науки и технологий и отмечаемому 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Большинство из них прошли в онлайн-режиме и набрали свыше 3 млн просмотров. В 2022 году акцию посвятили национальным традициям в связи с проведением Года культурного наследия народов России, в 2023 году она прошла под девизом «Читаем вместе», а тема 2024 году была сформулирована как «Читаем всей семьей» (в программу, в частности, входил квиз «Образ семьи в русской литературе»).