Трамп: представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащённого урана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории.
«Мы прибудем и заберём его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договорённости», — сказал он в интервью телекомпании CBS.
Трамп отметил, что «когда есть договорённости, боевые действия не требуются».
Он ответил на вопрос о том, потребуется ли переброска в Иран военных США для вывоза урана.
«Нет, никаких войск. США поработают вместе с иранцами, чтобы забрать его. А затем мы привезём его в Соединённые Штаты», — заявил Трамп.
В апреле Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.
По данным The Wall Street Journal, второй раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном может состояться в понедельник в Пакистане.