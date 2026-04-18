Трамп: представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащённого урана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории.

Источник: Аргументы и факты

«Мы прибудем и заберём его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договорённости», — сказал он в интервью телекомпании CBS.

«Мы прибудем и заберём его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договорённости», — сказал он в интервью телекомпании CBS.

Трамп отметил, что «когда есть договорённости, боевые действия не требуются».

Он ответил на вопрос о том, потребуется ли переброска в Иран военных США для вывоза урана.

«Нет, никаких войск. США поработают вместе с иранцами, чтобы забрать его. А затем мы привезём его в Соединённые Штаты», — заявил Трамп.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.

По данным The Wall Street Journal, второй раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном может состояться в понедельник в Пакистане.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше