Разлад в отношениях США и Евросоюза продолжается: союз намерен организовать учения без участия американцев

Bloomberg: ЕС хочет провести учения по образцу НАТО без участия США.

Источник: Комсомольская правда

ЕС планирует провести учения по стандартам НАТО, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно, без американского участия. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пояснил источник агентства, учения призваны смоделировать процесс принятия решений в ситуации, когда одна из стран ЕС запросит у союзников военную поддержку.

Сначала в учениях задействуют европейских послов в Брюсселе. Затем — министров обороны на встрече в мае на Кипре, сообщается в плане.

При этом европейские страны, по информации The Wall Street Journal, готовят план действий на случай, если Соединенные Штаты покинут НАТО. Уточняется, что план зародился в 2025 году, а его разработку ускорили заявления Дональда Трампа в адрес Гренландии.

До этого президент США назвал НАТО крайне ослабленным и ненадежным союзником.

