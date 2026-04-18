Разлад в отношениях США и Евросоюза продолжается: союз намерен организовать учения без участия американцев

Как пояснил источник агентства, учения призваны смоделировать процесс принятия решений в ситуации, когда одна из стран ЕС запросит у союзников военную поддержку.
Сначала в учениях задействуют европейских послов в Брюсселе. Затем — министров обороны на встрече в мае на Кипре, сообщается в плане.
При этом европейские страны, по информации The Wall Street Journal, готовят план действий на случай, если Соединенные Штаты покинут НАТО. Уточняется, что план зародился в 2025 году, а его разработку ускорили заявления Дональда Трампа в адрес Гренландии.
До этого президент США назвал НАТО крайне ослабленным и ненадежным союзником.