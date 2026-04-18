«Никаких войск»: Трамп заявил о планах извлечь обогащенный уран вместе с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 17 апреля, сообщил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана.

— Нет, никаких войск не будет. Мы спустимся туда и заберем это вместе с иранцами, а потом мы заберем это себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение. А когда оно есть — воевать нет нужды, — цитирует его телеканал CBS.

16 апреля Дональд Трамп сказал, что Иран согласился передать «ядерную пыль», которая осталась после американских авиаударов по ключевым иранским ядерным объектам летом прошлого года. Тегеран не подтвердил, что пошел на уступки во время встреч с американскими и пакистанскими переговорщиками.

Штаты считают обогащенный уран угрозой, потому что он может быть использован для создания ядерного оружия.

США отказались от предложения РФ принять обогащенный уран из Ирана. С таким заявлением 15 апреля выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

