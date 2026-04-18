Народный календарь. Что нельзя делать 21 апреля, чтобы не было ссор и скандалов

21 апреля православные вспоминают апостола от семидесяти, епископа Родиона (Иродиона) Патрасского, одного из первых святых. Он был родственником апостола Петра и распространял христианскую веру. Вместе с ним он принял мученическую смерть от рук язычников и римского императора Нерона.

Считалось, что если в эту дату грянул гром, то необходимо начинать пахать землю. В старину верили, что сеять овес нужно, если начинали квакать лягушки, распустились березы, лист дуба развернулся, а кроты начали рыть норы. Посев овса продолжался, пока цветут грушевые и яблочные деревья.

Кроме того, в эту дату нужно умываться ключевой водой и пить ее, так как она обладает целебными свойствами. Также на Руси считалось, что 21 апреля нельзя жениться, венчаться, крестить детей, справлять крупные празднества и семейные торжества, так как это могло привести к большим ссорам и скандалам.

Приметы погоды:

День туманный — лето будет дождливым.

Дождь идет — к плохому урожаю.

Теплый вечер и спокойная ночь — лето будет жарким и сухим.

Именины отмечают: Иван, Мария, Родион, Сергей.