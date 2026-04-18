Русский язык без границ. История и масштаб акции «Тотальный диктант»

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 апреля 2026 года в России и за рубежом в онлайн- и офлайн-форматах пройдет просветительская акция «Тотальный диктант».
Основные сведения.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания, а также повысить собственную грамотность в ходе разбора ошибок.
Каждый год диктант проводится по единому тексту, выбираемому организатором акции. Проведением «Тотального диктанта» в каждом населенном пункте занимается местный оргкомитет. Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться и прийти для его написания на выбранную площадку. Также можно написать диктант онлайн на сайте. Проверку текстов осуществляют специальные комиссии. Результаты через несколько дней после окончания акции размещаются на ее официальном сайте, там же публикуется текст диктанта с профессиональным разбором возможных ошибок. Оценки выставляются по пятибалльной шкале в соответствии с заранее определенными и централизованно разработанными критериями.
Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). В 2007—2023 годах его возглавляла выпускница Новосибирского государственного университета (НГУ), член Совета по русскому языку при президенте РФ Ольга Ребковец. Исполнительный директор фонда и руководитель проекта с 2023 года — Вячеслав Беляков. Акцию поддерживает Фонд президентских грантов.
Девиз акции — «Писать грамотно — модно».
История.
Идея проведения диктанта для всех желающих принадлежит членам студенческого клуба гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Впервые мероприятие состоялось 11 марта 2004 года.
В течение первых пяти лет в акции, проводившейся только в Новосибирске, участвовало в среднем по 200 человек. Для диктантов организаторы выбирали отрывки из произведений Льва Толстого, Александра Бека, Ивана Соколова-Микитова, Василя Быкова, Редьярда Киплинга. Диктовали эти тексты преподаватели гуманитарного факультета НГУ. В 2010 году текст для диктанта специально подготовил писатель Борис Стругацкий. Впоследствии авторами текстов становились другие известные прозаики: Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Павел Басинский.
Весной 2011 года акция получила общероссийское распространение, к ней присоединились еще 12 городов. Чтобы обеспечить равные условия для всех участников, оргкомитет определил, что время, текст, порядок проведения и критерии проверки диктанта будут едиными во всей России. В 2012 году «Тотальный диктант» впервые прошел в Москве и Санкт-Петербурге, в целом охватив более 40 городов. Тогда же он впервые был проведен за пределами России — в Великобритании, Франции, Германии и других странах.
В 2026 году в разных частях мира пишут разные части текста: первую — на Дальнем Востоке, вторую — в Сибири, третью — в европейской части России, четвертую — в Северной и Южной Америке.
«Тотальный диктант — 2025».
Главной площадкой акции 5 апреля стал университет «Сириус», флагманской площадкой — Высшая школа экономики (Москва). Впервые для участников диктанта была доступна возможность проверить свои знания в формате тестовой части из ЕГЭ по русскому языку.
Текст писательницы, журналистки и радиоведущей Марины Москвиной продиктовали в вузах, школах, библиотеках, в торговых центрах и гипермаркетах, в поездах и самолетах, на воздушном шаре и других местах.
По данным организаторов, в 2025 году диктант написали или посмотрели онлайн-марафон 1 329 047 человек, очно диктант прошел на 2 598 площадках в 1 239 городах 52 стран. В их числе были Китай, Индонезия, Ирландия, Камбоджа, Коста-Рика, Марокко, США, Филиппины, Швейцария. Онлайн-марафон включал в себя диктовку разных частей текста, их экспресс-разборы, выступления гостей в студии.
Иностранцы с помощью тест-квеста TruD могли оценить уровень владения русским языком на 100 очных площадках в РФ и других странах мира. Всего этот тест прошли 6 857 человек.
Также в рамках акции впервые прошел «Недиктант. Дети» для школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Им предлагалось выполнить интересные задания по русскому языку, основанные на тексте диктанта, а отличники получили призы.
«Тотальный диктант — 2026».
Акция пройдет 18 апреля более чем в 55 странах мира, в том числе в Испании, Италии, Канаде, США, Эфиопии и др.
Текст диктанта 2026 года написал заслуженный деятель искусств РФ Алексей Варламов — прозаик, публицист, исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького, заслуженный деятель искусств РФ. Текст посвящен детству Александра Пушкина.
Организаторы впервые откроют инклюзивные площадки в десятках российских городов, где в написании диктанта смогут принять участие люди с ограничениями по здоровью. Акция «Недиктант. Дети» состоится во второй раз. Кроме того, диктант впервые пройдет на очных площадках в Донбассе и Новороссии.
В ходе акции «Тот. Язык» участники уже в четвертый раз смогут попрактиковаться на родном языке. В этом сезоне сочинение Алексея Варламова переведено на 26 национальных языков (максимальное количество с начала проведения в 2023 году) и будет доступно 18 апреля более чем на 50 площадках в России и за рубежом. Диктант можно будет написать на аварском, агульском, азербайджанском, алюторском, армянском, нор-нахичеванском диалекте армянского, бурятском, вепсском, даргинском, ижорском (сойкинский и нижнелужский диалекты), казахском, корейском, лакском, лезгинском, осетинском, польском, табасаранском, рутульском, сибирско-татарском, татарском, турецком, удинском, южноселькупском языках.
