«Выгнали семью»: украинские власти забрали дом у Таисии Повалий

Украинские власти приняли решение о конфискации недвижимости певицы Таисии Повалий в пользу государства. Об этом она сообщила в социальной сети.
Речь идет о трехэтажном особняке на родине артистки площадью более 440 квадратных метров. На данным момент Повалий проживает в России.
«Друзья, после отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, ухаживавшую за ним!» — написала певица.
Повалий уточнила, что недвижимость изначально была приобретена ее матерью. После дом достроили и сделали ремонт, и семья переехала туда жить.
По словам артистки, имущество забрали не у нее, а у ее 80-летней мамы. Пенсионерка прожила на Украине большую часть жизни и планировала вернуться.
