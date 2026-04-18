Разрушен главный миф об интиме: вот когда секс приносит максимум пользы

Все эти годы вы, вероятно, занимались сексом не в то время. Британские ученые из компании Forza Supplements в ходе опроса тысячи добровольцев, ведущих здоровый образ жизни, установили идеальное время для интимной близости. Согласно данным, опубликованным изданием Refinery29, «часом икс» является раннее утро — а именно 7:30.
Специалисты подчеркивают: оптимальное «окно» для секса наступает в течение 45 минут после пробуждения. Выбор столь раннего часа объясняется физиологией человека. После полноценного ночного отдыха уровень энергии достигает своего суточного пика, а значит, выносливость в постели будет максимальной. Исследователи рекомендуют пересмотреть график даже тем, кто привык откладывать близость на поздний вечер.
Помимо очевидных преимуществ для выносливости, утренний секс имеет мощный оздоровительный эффект. «Выброс эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса, а также позволяет нам чувствовать себя более оптимистично в течение всего оставшегося дня», — заявили авторы работы. Такой старт дня заменяет чашку кофе и настраивает мозг на продуктивную работу.
Хотя выборка в тысячу человек не является репрезентативной для всего человечества, полученные данные дают серьезный повод задуматься о смещении привычного графика. Эксперты советуют попробовать хотя бы неделю практиковать близость сразу после пробуждения, чтобы оценить разницу в самочувствии. Возможно, старый стереотип «секс на ночь» действительно проигрывает законам биологии.
