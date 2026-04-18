Шведский самолёт-шпион S102B заметили у границ РФ

Вблизи границ России был зафиксирован полет борта радиоэлектронной разведки Швеции — S 102B Korpen. Об этом свидетельствуют данные открытых авиационных трекеров, пишет «МК».
Как сообщается, борт SVF680 совершал полет уже после ночной атаки беспилотников в Ленинградской области. При этом он держался в районе, позволяющем мониторить радиотехническую ситуацию.
Отмечается, что это не единичные вылеты. Аналогичные маршруты наблюдались 13, 14 и 16 апреля, а схема полетов каждый раз оставалась практически неизменной.
S 102B Korpen — это самолет радиоэлектронной разведки на базе Gulfstream IV. В открытых данных он характеризуется как платформа для перехвата и анализа сигналов радиолокационных станций и средств связи.
