Шведский самолёт-шпион S102B заметили у границ РФ

Борт радиоэлектронной разведки Швеции был замечен в Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи границ России был зафиксирован полет борта радиоэлектронной разведки Швеции — S 102B Korpen. Об этом свидетельствуют данные открытых авиационных трекеров, пишет «МК».

Как сообщается, борт SVF680 совершал полет уже после ночной атаки беспилотников в Ленинградской области. При этом он держался в районе, позволяющем мониторить радиотехническую ситуацию.

Отмечается, что это не единичные вылеты. Аналогичные маршруты наблюдались 13, 14 и 16 апреля, а схема полетов каждый раз оставалась практически неизменной.

S 102B Korpen — это самолет радиоэлектронной разведки на базе Gulfstream IV. В открытых данных он характеризуется как платформа для перехвата и анализа сигналов радиолокационных станций и средств связи.

Как ранее писал KP.RU, в Литве разработали гипотетический сценарий, согласно которому Россия может захватить страны Прибалтики за три месяца.

