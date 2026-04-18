Губернатор Глеб Никитин поблагодарил «Торпедо» за сезон

«Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, за весь регион, — продолжил губернатор Нижегородской области. — Я благодарю команду за упорство, все испытания ребята проходили плечом к плечу по ходу сезона. Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда. Немало было проверок на прочность, и я считаю, что “Торпедо” выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у неё есть стержень.