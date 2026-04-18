Губернатор Глеб Никитин поблагодарил «Торпедо» за сезон

«Браво, “Торпедо”! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами! Сегодня команда Алексея Исакова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ, героически билась с “Металлургом”, лучшей командой регулярного чемпионата, и уступила лишь в овертайме», — подчеркнул Глеб Сергеевич на своих страницах в соцсетях незадолго до наступления субботы.
«Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, за весь регион, — продолжил губернатор Нижегородской области. — Я благодарю команду за упорство, все испытания ребята проходили плечом к плечу по ходу сезона. Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда. Немало было проверок на прочность, и я считаю, что “Торпедо” выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у неё есть стержень.
Отдельные слова благодарности «шестому игроку» — болельщикам! «Лютые», вы гнали команду вперёд. В те моменты, когда казалось, что победа осталась за соперником, ваша энергия помогала хоккеистам творить чудеса за секунды до окончания матчей.
«Дела громче слов» — слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за её пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски".
Глеб Никитин также написал: клуб уже давно не с Горьковским автомобильным заводом, который был его партнёром прежде, зато теперь рядом с «Торпедо» — Выксунский металлургический завод и ОМК. Глава региона выразил благодарность за эту поддержку.