Цымбалюк-Романовская высказалась о браке Бероева с 21-летней балериной

Пианистка Виталина Цымбалюк‑Романовская — бывшая жена актера Армена Джигарханяна — высказалась по поводу брака 48-летнего актера и режиссера Егора Бероева и 21-летней балерины Анны Панкратовой. Она заявила, что никакой проблемы в их 27-летней разнице в возрасте не видит.
— Это всегда было. Каждый человек сам строит свою жизнь и демонстрирует свои качества, профессиональные достижения. Интерес к личной жизни я не понимаю категорически, — отметила пианистка в беседе с порталом Teleprogramma.org.
Однако Цымбалюк‑Романовская удивлена тому, что Бероев, который прежде стремился оберегать свою личную жизнь, в последнее время стал более публичным. Он все чаще выходит в свет вместе с молодой женой и публикует их совместные снимки в соцсетях.
— Это очень странно — взрослому человеку так самоутверждаться. Не знаю, зачем он это выкладывает, — высказалась она.
30 апреля на экраны выходит фильм «Кукла». Для Егора Бероева этот проект стал значимым не только потому, что он попробовал себя в роли режиссера, но и потому, что благодаря ему он познакомился со своей новой женой Анной Панкратовой. 11 апреля прошла мировая премьера в Японии. В Токио актер прилетел вместе с супругой. Это первый официальный их выход в свет. Они не скрывались от журналистов и позировали вместе.