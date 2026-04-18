«Ошеломлены и встревожены»: Израиль требует у США разъяснения по заявлению Трампа о Ливане

Американский лидер 17 апреля опубликовал сообщение в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, поскольку это ему запретили США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его советники «были ошеломлены и встревожены» заявлением президента США. По данным издания, оно не совпадает с условиями соглашения о прекращении огня между Тель-Авивом и Бейрутом.
Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня. Он утверждает, что лидеры двух стран согласились объявить о временном перемирии сроком на десять дней.
Также президент США уточнил, что планирует пригласить в Белый дом президента Ливана Джозефа Ауна и Нетаньяху для переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. По его словам, на встречи будет идти обсуждение путей прекращения конфликта.