Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ошеломлены и встревожены»: Израиль требует у США разъяснения по заявлению Трампа о Ливане

Axios: Израиль запросил у США разъяснения по заявлению Трамп об ударах по Ливану.

Источник: Комсомольская правда

Израиль запросил у Белого дома разъяснения после публикации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американский лидер 17 апреля опубликовал сообщение в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, поскольку это ему запретили США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его советники «были ошеломлены и встревожены» заявлением президента США. По данным издания, оно не совпадает с условиями соглашения о прекращении огня между Тель-Авивом и Бейрутом.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня. Он утверждает, что лидеры двух стран согласились объявить о временном перемирии сроком на десять дней.

Также президент США уточнил, что планирует пригласить в Белый дом президента Ливана Джозефа Ауна и Нетаньяху для переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. По его словам, на встречи будет идти обсуждение путей прекращения конфликта.