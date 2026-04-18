Календарь на 18 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

18 апреля в мире отмечают Международный день радиолюбителя. В России празднуют День воинской славы, посвященный победе войск Александра Невского в Ледовом побоище. У православных христиан наступила Светлая суббота — заключительный день Пасхальной седмицы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и в мире 18 апреля.
* ~День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере~
Сегодня в России вспоминают победу русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В историю это событие вошло как Ледовое побоище. Само сражение произошло 5 апреля 1242 года, но памятным днем стало 18 апреля из-за перевода дат со старого стиля на новый.
Сейчас многие воспринимают Ледовое побоище просто как дату из учебника отечественной истории. Однако для Руси эта победа имела колоссальное значение. Крестоносцы были вынуждены отступить от Новгорода и Пскова и отказаться от притязаний на русские земли.
* ~Международный день радиолюбителя~
18 апреля свой праздник отмечают поклонники радиосвязи и радиоспорта. В этот день в 1925 году в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. В то время радиосвязь воспринималась как чудо. Но и сегодня она не теряет своей актуальности, несмотря на развитие телевидения и интернета.
Профессиональная радиосвязь незаменима во многих сферах, в том числе связанных с безопасностью и обороной. Но известны случаи, когда и любительская радиосвязь играла важную роль при возникновении чрезвычайных ситуаций.
* ~Международный день памятников и исторических мест~
Этот праздник отмечается с 1982 года по решению Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО. Его задача — привлечь внимание к охране достопримечательностей и повысить их популярность. На данный момент в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 22 культурных и 11 природных объектов России. В этот день проходят конференции, посвященные сохранению памятников, экскурсии, лекции.
* ~День работников Гостехнадзора РФ~
Профессиональный праздник отмечают инспекторы Гостехнадзора, которые контролируют исправность машин и техники на предприятиях и промышленных объектах.
Дата связана с событием 18 апреля 1958 года, когда в СССР был введен государственный надзор за техническим состоянием машинно-тракторного парка. Изначально задача органа сводилась к контролю за эксплуатацией сельскохозяйственной техники. Но со временем функции расширились, и с 1988 года Гостехнадзор начал регистрировать тракторы, прицепы и самоходные машины, находящиеся в личной собственности граждан.
* ~Международный день цирка~
Этот праздник отмечается в третью субботу апреля с 2010 года. Сегодня многие цирки проводят уличные акции, карнавалы, выставки и устраивают Дни открытых дверей, чтобы подарить гостям немного чуда.
Дата появилась по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Каждый год цирковые коллективы готовят к празднику премьеры программ. Кстати, в России старейшим считается Большой Санкт-Петербургский государственный цирк или, как его еще называют, — Цирк Чинизелли, открывшийся в 1877 году.
Что отмечают в разных странах 18 апреля.
День независимости — Зимбабве. В XVIII веке территория этой африканской страны была захвачена английскими колонизаторами. Африканцы долго боролись против расистского режима, но независимость страна получила только 18 апреля 1980 года. С тех пор эта дата — большой национальный праздник. В стране в этот день проходят парады, фестивали и фейерверки.
День изобретений — Япония. Праздник приурочен к введению первого патентного закона в стране в 1885 году. Среди известных изобретений японцев — QR-код, телефон с камерой, палка для селфи, лапша быстрого приготовления и квадратные арбузы.
День благодарности электромонтеру — США. Эта профессия очень уважаема в США. В 1960-х ей посвятил песню кантри-певец Глен Кэмпбелл. Произведение попало в список 500 величайших песен всех времен. После урагана «Сэнди» в 2012 году правительство США учредило отдельный праздник в честь электромонтеров, внесших большой вклад в ликвидацию последствий стихии.
Религиозные праздники 18 апреля.
* Суббота Пасхальной недели.
Продолжается Светлая седмица — неделя после Пасхи. В храмах проходят праздничные богослужения и крестные ходы, а Царские врата остаются открытыми до вечера. В этот день после литургии происходит раздача артоса — освященного хлеба на закваске, который всю неделю стоял перед алтарем. Светлую субботу, как и всю Пасхальную седмицу, следует провести со светлыми помыслами и в благих делах.
* День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.
Святитель Иов жил в XVI — XVII веках. Он принял монашество в Старицком Успенском монастыре, в период правления Ивана Грозного был возведен в сан архимандрита, потом стал настоятелем Симонова Успенского монастыря в Москве, и позже — Новоспасского.
В 1589 году Иов стал первым патриархом Московским и всея Руси. До старости он совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие. Иов застал конец династии Рюриковичей и Смутное время, в 1605 году предал анафеме Лжедмитрия и его союзников. После смерти Бориса Годунова слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор, чтобы убить патриарха. Он вытерпел все муки и в итоге был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В 1607 году святитель Иов скончался.
В 1652 году мощи патриарха перенесли в Успенский собор Московского Кремля. Канонизировали святителя Иова в 1989 году.
* День памяти святых Агафопода и Феодула.
Святые мученики Агафопод и Феодул жили на территории Греции в конце III — начале IV веков. Оба они были праведными христианами, обращали язычников к вере в Христа Спасителя и обладали чудотворной силой: исцеляли больных. Во время гонений на христиан они были схвачены, брошены в темницу и казнены.
Народные праздники 18 апреля.
Федул Ветреник.
На Руси сегодня чтили память святых Агафопода и Феодула. В народе праздник получил название Федул Ветреник, так как в этот день, согласно многолетним наблюдениям, в полях поднимался сильный ветер. Ходила даже поговорка: «Настал Федул — ветер подул».
С ветром было связано много примет и обычаев. Так, на праздник было принято проветривать избы после долгой зимы.
К этому дню просыпались сверчки, бабочки и божьи коровки. Крестьяне следили за снегом в оврагах: если его осталось немного, пора было начинать пахоту.
Именины 18 апреля.
* Алексей;
* Марк;
* Николай;
* Платон;
* Семен.
Приметы: что можно и нельзя делать 18 апреля.
Приметы о погоде.
Подул южный ветер — лето будет теплым и влажным.
Ветер дует сильный, в одном направлении — тепло будет стабильным.
Ветер поднялся только к полудню — скоро погода изменится.
Ветер сильный, с резкими порывами — в мае будет много дождей.
Что можно делать 18 апреля.
* Посетить церковную службу.
* Устраивать застолья и ходить в гости, радоваться и веселиться.
* Совершать добрые дела, помогать нуждающимся.
* Начинать новые дела. Пасхальная неделя — символ обновления, поэтому в субботу можно запускать проекты.
Что нельзя делать 18 апреля.
* Заниматься тяжелым физическим трудом.
* Ссориться, выяснять отношения.
* Употреблять алкоголь.
* Грустить — весь год проведешь в печали.
Лунный календарь 18 апреля.
Фаза Луны: Растущая Луна.
Луна находится в знаке зодиака Телец.
По прогнозам астрологов, это удачное время для новых дел. Первую половину дня можно посвятить обдумыванию плана, а во второй половине — приступить к намеченному. День, согласно звездным предсказаньям, подойдет для решения финансовых вопросов и заключения контрактов.
Так как в этот день повышается целеустремленность и работоспособность, важно успеть поймать это настроение. Но, если верить астрологическим прогнозам, сегодня есть риск повышенной агрессии, поэтому контакты лучше сократить. Если необходимо пообщаться с кем-то, старайтесь держать эмоции под контролем. Чтобы сбросить напряжение, можно заняться физической активностью: сходить в спортзал или бассейн.
18 апреля родились люди под знаком зодиака Овен. Их планета-управитель — Марс. Овны обладают решительностью и целеустремленностью, могут проявлять вспыльчивость.
Какие исторические события произошли 18 апреля.
* 1791 год — английский парламент отказался наложить запрет на рабство в африканских колониях.
Кто родился 18 апреля.
* В 1480 году родилась Лукреция Борджиа — дочь папы Римского Александра VI, часто описываемая в литературе и живописи как преступница, олицетворение зла и разврата.
Кто отмечает дни рождения.
* 89 лет исполняется Светлане Немоляевой — актрисе театра, кино, народной артистке РСФСР, звезде фильмов «В ожидании чуда», «Служебный роман», «Гараж».