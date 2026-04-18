Календарь на 18 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В 1589 году Иов стал первым патриархом Московским и всея Руси. До старости он совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие. Иов застал конец династии Рюриковичей и Смутное время, в 1605 году предал анафеме Лжедмитрия и его союзников. После смерти Бориса Годунова слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор, чтобы убить патриарха. Он вытерпел все муки и в итоге был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В 1607 году святитель Иов скончался.