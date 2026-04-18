Отказ разблокировать телефон при въезде РФ может привести к аресту на 15 суток

Отказ разблокировать мобильный телефон или другое устройство по требованию пограничника при въезде в Россию может привести к аресту на срок до 15 суток. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства министерства труда Таджикистана в РФ со ссылкой на ФСБ.