«Новые амазонки», «Ва-банк» и «Дежа вю»: как Ежи Штур и польские фильмы рвали наш прокат

Криминальная комедия «Ва-банк» 1981 года, снятая Юлиушем Махульским, стала настоящим хитом советского проката, а сейчас её уже называют классикой. Действие разворачивается в Польше 1934 года и рассказывает историю бывшего медвежатника Хенрика Квинто, который выходит из тюрьмы и узнаёт о предательстве своего бывшего партнёра Густава Крамера. Решив отомстить, Квинто разрабатывает изощрённый план ограбления его банка. Причём всё было обставлено так, что тень подозрения пала на самого владельца: классическая история ограбления, но с ярко выраженным юмористическим оттенком.