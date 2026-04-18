Экс-сенатор Епифанова рассказала, кто может бесплатно оформить сиделку в РФ

А ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что пенсионеры в России обязаны сообщать в Социальный фонд об изменениях, влияющих на выплаты. Речь идёт о смене места жительства, семейного положения, появлении иждивенцев или дополнительных доходов. Также учитывать необходимо изменение статуса инвалидности и право на северные надбавки. В противном случае может произойти перерасчёт выплат.