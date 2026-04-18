Скандальный украинский сайт «Миротворец» пополнился: за что в базу внесли российского футболиста Мостового

В базу скандального украинского сайта «Миротворец» внесли полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте.
Согласно формулировкам, футболисту вменяются действия, направленные «против суверенитета и территориальной целостности Украины», а также поддержка специальной военной операции.
В составе сборной полузащитник провел 20 матчей, забив 3 гола. Клубу «Зенит» Мостовой, которому сейчас 28 лет, верен с 2019 года. За это время он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России.
Ранее в базу скандального «Миротворца» попали сразу трое российских актеров: Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова.
Кроме этого, в базу украинского «Миротворца» также была внесена российская актриса Валентина Рубцова.