Axios: Нетаньяху был шокирован и встревожен запретом Трампа атаковать Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану. Об этом в пятницу, 17 апреля, написало издание Axios, ссылаясь на источники.
— Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда узнал о публикации, — говорится в статье.
По данным портала, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста главы США. Отмечается, что публикация Трампа противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать пост в Белом доме лишь подтвердили право Тель-Авива на самооборону.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как «США запретили ему это делать».
16 апреля американский лидер заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и Биньямином Нетаньяху. Он сообщил, что политики договорились о 10-дневном прекращении боевых действий.