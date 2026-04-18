Трамп сообщил о продолжении переговоров между США и Ираном в выходные

Контакты между США и Ираном продолжаются и будут активны в ближайшие выходные. Об этом журналистам сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Переговоры идут. Они будут идти в течение выходных», — сказал глава Белого дома.
Трамп допустил, что между Вашингтоном и Тегераном все еще могут сохраняться разногласия. По его словам, их якобы немного и они не носят принципиального характера. Президент США отметил, что нерешенные вопросы будут обсуждаться и устраняться в ходе переговоров.
Позже американские СМИ писали, что Вашингтон и Тегеран смогли достичь определенного прогресса в обсуждении возможного мирного соглашения. Однако окончательная сделка пока не гарантирована.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии свободного прохода для коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, это решение связано с изменением обстановки в регионе, включая прекращение огня в Ливане.