Россиянам рассказали, можно ли победить инсульт

Первые 3−4,5 часа после инсульта называют «золотым окном», в этот период нужно попросить человека улыбнуться, поднять руки и сказать фразу. Если лицо перекошено, одна рука опускается, а речь невнятная — срочно вызывайте скорую, сообщают «Известия».
До приезда врачей больного надо уложить, расстегнуть одежду и не давать лекарств. Восстановление возможно, но лишь 34% пациентов возвращаются к работе. Помогают физические терапевты, логопеды и нейропсихологи.
Уточняется, что мужчины страдают от инсульта чаще женщин. Эксперт фонда ОРБИ Мария Панова пояснила, что неконтролируемые факторы риска — возраст после 50 лет, наследственность и пол. Контролируемые — гипертония, болезни сердца, курение, алкоголь, лишний вес и диабет.
Кардиолог Денис Прокофьев добавил, что у мужчин больше вредных привычек и проблем с давлением. Женщин же защищают эстрогены: они улучшают кровоснабжение мозга и снижают риск тромбов.
Кроме того, женщины чаще выплёскивают эмоции, а мужчины копят стресс в себе. Хроническое напряжение в итоге приводит к удару.
