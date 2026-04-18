18 апреля в календаре: Весенняя Неделя Добра и Международный день цирка

Какой сегодня праздник.
Весенняя Неделя Добра День победы на Чудском озере День пляски в проснувшемся лесу Всемирный день радиолюбителя День независимости владельцев домашних животны Международный день цирка Международный день жонглёров День дактилоскопии Всемирный день ремесленников День сыра из сырого молока Международный день памятников и исторических мест День музыкального магазина День образования органов Гостехнадзора РФ День степи в Калмыкии День пожарной охраны Республики Карелия День свободного аппаратного обеспечения Светлая суббота День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси День памяти преподобной Феодоры Солунской День памяти преподобного Пуплия Египетского День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца.
Именины.
Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.
Федул Ветреник.
Народный праздник получил название в память о мучениках — диаконе Агафоподе, чтеце Феодуле и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда используют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».
Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.
На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная: после длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».
Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.
События.
1025 год — помазан на царство первый король Польши Болеслав I Храбрый.
1846 год — запатентован телеграфный аппарат.
1902 год — впервые в истории для опознания преступника применена дактилоскопия.
1906 год — в результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско.
1922 год — в Москве вышел на маршрут первый автобус.
1923 год — основано всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
1925 год — основан Международный радиолюбительский союз.
1928 год — Максим Горький в газете «Правда» (18+) назвал джаз «музыкой толстых».
1934 год — в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.
1941 год — состоялся первый полёт немецкого самолёта Messerschmitt Me.262, позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолётом.
1949 год — выход Ирландии из Британского содружества и провозглашение её республикой.
1953 год — в Англии совершил первый коммерческий полёт первый в мире турбовинтовой самолёт.
1967 год — беспосадочный перелёт Москва—Токио, начало регулярного воздушного сообщения между столицами СССР и Японии.
1980 год — Великобритания признала независимость Зимбабве.
1999 год — канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграл последний матч в профессиональной карьере.
2018 год — король Свазиленда Мсвати III объявил о том, что страна сменит название на Эсватини.
В этот день родились.
Шовкет Мамедова (1897 — 1981 г.), азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР.
Георгий Вицин (1917 — 2001 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Галина Брежнева (1929 — 1998 г.), дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Натан Эйдельман (1930 — 1989 г.), советский писатель, историк, литературовед.
Светлана Немоляева (1937 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Эдуард Ханок (1940 г.), советский и белорусский музыкант и композитор, Народный артист Беларуси.
Владимир Васильев (1940 г.), российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР.
Любовь Румянцева (1943 — 2020), советская и белорусская актриса театра и кино.
Джеймс Вудс (1947 г.), американский актёр кино, телевидения и озвучивания, лауреат 3 премий «Эмми» и «Золотого глобуса».
Андрей Эшпай (1956г.), советский и российский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
Екатерина Семёнова (1971 г.), советская и российская актриса театра и кино.
Кортни Кардашьян (1979 г.), американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.
Елена Темникова (1985 г.), российская певица и автор песен.
Хлоя Беннет (1992 г.), американская актриса телевидения и озвучивания, певица.
Аглая Тарасова (1994 г.), российская киноактриса.
Народные приметы.
Днем тепло, а ночью прохладно — к устойчивой хорошей погоде. В поле звук слышится отчетливо — к дождю. Глухари токуют в непогожее утро — к улучшению погоды, а молчат — к ухудшению. Пришел Федул — теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил. В овраге остался снег размером с корову — пора пахать. Сегодня устанавливается весенняя теплынь, чередующаяся с непогодой. Обычно в этот день бывает тепло. Старались полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
