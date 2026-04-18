18 апреля в календаре: Весенняя Неделя Добра и Международный день цирка

Весенняя Неделя Добра День победы на Чудском озере День пляски в проснувшемся лесу Всемирный день радиолюбителя День независимости владельцев домашних животны Международный день цирка Международный день жонглёров День дактилоскопии Всемирный день ремесленников День сыра из сырого молока Международный день памятников и исторических мест День музыкального магазина День образования органов Гостехнадзора РФ День степи в Калмыкии День пожарной охраны Республики Карелия День свободного аппаратного обеспечения Светлая суббота День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси День памяти преподобной Феодоры Солунской День памяти преподобного Пуплия Египетского День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца.