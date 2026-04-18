Русский клуб в Аргентине уже вывел первого футболиста наверх

Созданный россиянами клуб Deportivo Moscú из Аргентины уже отправил своего первого игрока в команду Primera C. Для проекта это один из первых заметных спортивных результатов.

В клубе считают, что это важный знак: команда может быть не только медийной историей, но и реальной площадкой для развития футболистов. Речь идёт уже не просто о красивой идее, а о рабочем механизме.

Deportivo Moscú дебютирует в Региональной лиге Аргентины в 2026 году. Несмотря на молодой возраст проекта, клуб уже показывает, что способен давать игрокам путь наверх.

Life.ru поговорил с президентом Deportivo Moscú Антоном Нефедечевым о цене футбольной мечты в Аргентине, жизни под ярлыками, русском характере и клубе, который должен пережить своих создателей. Подробнее — в материале Life.ru.

