В России летние школьные каникулы продлятся 97 дней в 2026 году

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Летние каникулы в российских школах в 2026 году продлятся в общей сложности 97 дней, во многих странах промежуток между завершением и началом учебного года меньше. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«В 2025—2026 учебном году для школ с обучением по четвертям рекомендованные даты летних каникул — с 27 мая по 31 августа. То есть, 97 дней — 5 дней в мае и 92 летом», — сказал Рыбальченко, отметив, что речь идет об учениках 1−8-го и 10-го классов, которые не зависят от расписания государственной итоговой аттестации.
Как подчеркнул глава комиссии ОП РФ, «в российских школах одни из самых длинных каникул относительно других стран, их срок составляет 14 недель». В среднем длительность летних каникул в других странах составляет 9−10 недель, отметил эксперт.
Рыбальченко уточнил, что в летний период разные образовательные учреждения проводят «трудовые недели», в ходе которых по предварительному согласованию с родителями школьники занимаются общественно полезным трудом: «кто-то готовит, помогает ремонтировать мебель, существуют разные практики». «Я считаю это отличной мерой, когда ученики помогают школе», — сказал он.
Старшеклассники, по словам общественника, должны использовать летние каникулы на пользу обществу. «У учащихся, начиная с 14 лет, есть возможность подрабатывать. Конечно, там есть серьезные ограничения по времени и рабочим обязанностям, но многие школьники используют каникулы для получения собственного дополнительного заработка», — заметил Рыбальченко.