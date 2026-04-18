Петросян: Премьер-министр Словакии Фицо повторил мою шутку про русских и шнурки

Юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказыванием о попытках Евросоюза ослабить РФ, по сути, повторил его шутку 2016 года.
— Часто замечаю, что немало шуток из моего репертуара в народе запомнились! И я, слыша это, всегда радуюсь. И эта радость является вовсе не утехой моего самолюбия, а просто фиксацией того, что раз народ повторяет, значит, это удачно. Сегодня в соцсетях и политических телепередачах вспоминают, как Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года, — написал он в Telegram-канале.
Артист прикрепил видео своего выступления на программе «Петросян Шоу», где пошутил, что «почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».
Ранее Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить Россию и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.