Трамп заявил об отмене морской блокады портов Ирана после соглашения

США прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после достижения сторонами договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Блокада закончится, когда будет подписано соглашение. Как только будет подписано соглашение, блокада завершится», — сказал глава Белого дома журналистам по прибытии в штат Аризона.
Напомним, США 13 апреля начали морскую блокаду Ирана. В операции задействованы около 15 американских военных кораблей. Им поставлена задача контролировать акваторию и препятствовать входу и выходу судов из иранских портов.
Позже три иранских нефтяных танкеров смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на введенные ограничения. Суда вышли из Персидского залива, перевозя пять миллионов баррелей сырой нефти.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 17 апреля заявил об открытии свободного прохода для коммерческих судов через Ормузский пролив. Решение связано с изменением ситуации в регионе, включая прекращение огня в Ливане.