В России обновят ГОСТ на рыбные консервы: что изменится

Новый ГОСТ на рыбные консервы вступит в силу в феврале 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости. Росстандарт впервые за десятилетие обновил нормы.
Согласно новому ГОСТ, для консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурмански» вводится ограничение по соли — от 1,2% до 2%. Также уточняется, что измельченное рыбное сырье следует солить равномерно до его укладки в банки.
При этом посторонний привкус в консервах недопустим, кроме естественной легкой горечи печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть мелко измельчены в однородную массу. Пузырьки воздуха при этом разрешаются.
Новый стандарт предъявляет требования не только к прозрачности выделяющегося рыбного жира, но и также к цвету ингредиентов. В свою очередь вместимость банок ограничена.
До этого Роскачество анонсировало новый ГОСТ на русскую кухню.