Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России обновят ГОСТ на рыбные консервы: что изменится

Росстандарт введёт новый ГОСТ на рыбные консервы.

Источник: Комсомольская правда

Новый ГОСТ на рыбные консервы вступит в силу в феврале 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости. Росстандарт впервые за десятилетие обновил нормы.

Согласно новому ГОСТ, для консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурмански» вводится ограничение по соли — от 1,2% до 2%. Также уточняется, что измельченное рыбное сырье следует солить равномерно до его укладки в банки.

При этом посторонний привкус в консервах недопустим, кроме естественной легкой горечи печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть мелко измельчены в однородную массу. Пузырьки воздуха при этом разрешаются.

Новый стандарт предъявляет требования не только к прозрачности выделяющегося рыбного жира, но и также к цвету ингредиентов. В свою очередь вместимость банок ограничена.

До этого Роскачество анонсировало новый ГОСТ на русскую кухню.