Трамп заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжатся в выходные

Иран и Соединенные Штаты Америки продолжают взаимодействовать, и контакты между ними продолжатся в эти выходные дни. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп.

— Переговоры идут. Они будут идти в течение выходных, — заявил он в беседе с журналистами по прибытии в Финикс (штат Аризона), комментируя контакты с Тегераном, передает ТАСС.

Ранее глава США сообщил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана.

Блокада со стороны Соединенных Штатов морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива. Об этом 17 апреля написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, соответствующая мера будет действовать до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована в полной мере.

16 апреля американский лидер сказал, что Иран согласился передать «ядерную пыль», которая осталась после авиаударов США по ключевым иранским ядерным объектам летом прошлого года. Тегеран не подтвердил, что пошел на уступки во время встреч с американскими и пакистанскими переговорщиками.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше