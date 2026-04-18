Трамп заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжатся в выходные

Блокада со стороны Соединенных Штатов морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива. Об этом 17 апреля написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, соответствующая мера будет действовать до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована в полной мере.