Трамп заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжатся в выходные

— Переговоры идут. Они будут идти в течение выходных, — заявил он в беседе с журналистами по прибытии в Финикс (штат Аризона), комментируя контакты с Тегераном, передает ТАСС.
Ранее глава США сообщил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана.
Блокада со стороны Соединенных Штатов морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива. Об этом 17 апреля написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, соответствующая мера будет действовать до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована в полной мере.
16 апреля американский лидер сказал, что Иран согласился передать «ядерную пыль», которая осталась после авиаударов США по ключевым иранским ядерным объектам летом прошлого года. Тегеран не подтвердил, что пошел на уступки во время встреч с американскими и пакистанскими переговорщиками.