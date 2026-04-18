Пашишян резко высказался в адрес избирателей оппозиционных партий: «Бестолковая толпа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян негативно отозвался о потенциальных избирателях оппозиционных партий.
В армянском языке выражение «шун у шангял» («собаки и волки») означает «кто попало» или «бестолковая толпа».
«Знаете, что может так случиться, что “Сильная Армения”, блок “Армения”, партия “Процветающая Армения” пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько “собак и волков”, что они могут проголосовать за них», — сказал он в рамках выступления в парламенте.
Пашинян заявил, что допустить подобное — значит якобы не уважать страну. Его слова спровоцировали негативную реакцию в соцсетях.
Напомним, что на 7 июня 2026 года в Армении запланированы парламентские выборы. Партия «Гражданский договор» выдвинула Николу Пашиняна своим кандидатом на пост премьер-министра, и он же возглавит партийный список.