Пашишян резко высказался в адрес избирателей оппозиционных партий: «Бестолковая толпа»

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян негативно отозвался о потенциальных избирателях оппозиционных партий.

В армянском языке выражение «шун у шангял» («собаки и волки») означает «кто попало» или «бестолковая толпа».

«Знаете, что может так случиться, что “Сильная Армения”, блок “Армения”, партия “Процветающая Армения” пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько “собак и волков”, что они могут проголосовать за них», — сказал он в рамках выступления в парламенте.

Пашинян заявил, что допустить подобное — значит якобы не уважать страну. Его слова спровоцировали негативную реакцию в соцсетях.

Напомним, что на 7 июня 2026 года в Армении запланированы парламентские выборы. Партия «Гражданский договор» выдвинула Николу Пашиняна своим кандидатом на пост премьер-министра, и он же возглавит партийный список.

