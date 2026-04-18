Представитель ЕК Хиппер: ЕС не открывал воздушное пространство для БПЛА ВСУ

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что ЕК не видела доказательств того, что Финляндия и страны Балтии открыли своё воздушное пространство для беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, наносящих удары по РФ.
«Насколько нам известно, никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, не существует», — сказала она.
Высказывание прозвучало в ходе брифинга.
Напомним, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в связи с ударами беспилотников украинских войск через Финляндию и страны Прибалтики.
Он подчеркнул, что участились случаи, когда атаки БПЛА по территории Российской Федерации осуществляются через эти страны. Шойгу напомнил, что страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре.
Минобороны РФ опубликовало сведения, согласно которым филиалы компаний с Украины, производящих беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, находятся на территории восьми стран ЕС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал рост прямой вовлечённости ряда европейских стран в конфликт на Украине. По его словам, официальная позиция Российской Федерации относительно европейских предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, была сформулирована в заявлении МО РФ.