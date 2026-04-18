Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford вернулся в Красное море

Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Красное море в сопровождении двух ракетных эсминцев — USS Mahan и USS Winston S. Churchill.

Источник: Комсомольская правда

Авианосец USS Gerald R. Ford вернулся в Красное море через Суэцкий канал, сообщает AP со ссылкой на двух представителей министерства обороны США. Ранее корабль уже был в этом районе для участия в операции против Ирана.

До этого корабль находился в Восточном Средиземноморье у берегов Ближнего Востока. Как сообщили источники, в Красное море он зашел вместе с двумя эсминцами — USS Mahan и USS Winston S. Churchill.

Авианосец USS Gerald R. Ford возвратился в Красное море, проведя больше месяца в Средиземном. Там он заходил в хорватский порт Сплит, где устранял последствия крупного пожара на судне.

KP.RU ранее сообщал, что трое моряков пострадали при пожаре на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower в США. Возгорание произошло в ходе планового технического обслуживания.

