Авианосец ВМС США Gerald R. Ford вернулся в Красное море

Авианосец USS Gerald R. Ford вернулся в Красное море через Суэцкий канал, сообщает AP со ссылкой на двух представителей министерства обороны США. Ранее корабль уже был в этом районе для участия в операции против Ирана.
До этого корабль находился в Восточном Средиземноморье у берегов Ближнего Востока. Как сообщили источники, в Красное море он зашел вместе с двумя эсминцами — USS Mahan и USS Winston S. Churchill.
Авианосец USS Gerald R. Ford возвратился в Красное море, проведя больше месяца в Средиземном. Там он заходил в хорватский порт Сплит, где устранял последствия крупного пожара на судне.
