«Нежелательный человек»: оппозиция в Турции просит объявить посла США персоной нон грата

Лидер ведущей оппозиции в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель призвал объявить персоной нон грата посла США в Анкаре Тома Баррака. Об этом сообщает Halk TV.
По данным издания, американский посол заявил, что на Ближнем Востоке «уважают только силу», а наиболее эффективной формой правления в регионе являются монархии.
В ответ Озель заявил, что дипломат не должен продолжать работу в Турции, если не отзовет свои слова и не принесёт извинения стране и ее гражданам.
«С этой минуты Том Баррак с точки зрения турецкой демократии является персоной нон грата, мы объявляем его нежелательным человеком», — сказал оппозиционер.