«Нежелательный человек»: оппозиция в Турции просит объявить посла США персоной нон грата

Лидер оппозиции в Турции призвал объявить персоной нон грата посла США.

Источник: Комсомольская правда

Лидер ведущей оппозиции в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель призвал объявить персоной нон грата посла США в Анкаре Тома Баррака. Об этом сообщает Halk TV.

По данным издания, американский посол заявил, что на Ближнем Востоке «уважают только силу», а наиболее эффективной формой правления в регионе являются монархии.

В ответ Озель заявил, что дипломат не должен продолжать работу в Турции, если не отзовет свои слова и не принесёт извинения стране и ее гражданам.

«С этой минуты Том Баррак с точки зрения турецкой демократии является персоной нон грата, мы объявляем его нежелательным человеком», — сказал оппозиционер.

Ранее МИД Катара объявил военного атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности, а также их подчиненных персонами нон грата. Им было предписано покинуть территорию страны в течение 24 часов. Решение принято в связи с нарушениями норм международного права.

