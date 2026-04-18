Гай Германика опубликовала редкое фото младшей дочери Северины

Режиссер Валерия Гай Германика разместила в социальной сети редкое фото младшей дочери Северины. По ее мнению, девочка выиграла в их семье генетическую лотерею.
Северина, улыбаясь, позировала матери на кровати.
22 апреля девочке исполнится десять лет. Отец звездной наследницы — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Гай Германика сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда он официально разведется, а через четыре месяца после этого события они расстались.
У режиссера трое детей. Впервые она стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого родила дочь Октавию. В 2019 году знаменитость родила сына Августа от предпринимателя Дениса Молчанова. Она рассказывала, что муж официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Но в 2023 году режиссер объявила о разводе с супругом.
