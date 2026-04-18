В Хабаровском крае 18 апреля прогнозируют дожди и мокрый снег

В Хабаровском крае 18 апреля 2026 года ожидаются осадки различной интенсивности, закрыты все ледовые переправы, зарегистрирован один природный пожар. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеорологические явления не прогнозируются. В Хабаровске пройдет дождь, температура ночью от +3 до +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов, ветер северо-восточный 9−11 метров в секунду. В южных районах дождь, местами сильный, днем до +14 градусов. В центральных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, в Верхнебуреинском районе без существенных осадков, температура днем от +2 до +14 градусов. На севере края местами небольшой дождь, мокрый снег и снег, дневные температуры от −2 до +7 градусов.
На Нижнем Амуре у Комсомольска-на-Амуре на семь дней раньше средних многолетних сроков начались подвижки льда. Продолжается ледоход различной интенсивности на участке от села Елабуга до села Малмыж. У Хабаровска уровни воды находятся в пределах нормы. За сутки в Верхнебуреинском районе закрыта последняя ледовая переправа, все переправы на территории края прекратили функционирование.
По данным региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства края, зарегистрирован один природный пожар на площади 35 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожар действующий.
