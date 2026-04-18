Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал разобраться с «ядерной пылью» Ирана: США намерены привлечь тяжелую технику

Трамп заявил, что США хотят при помощи экскаваторов извлечь иранский уран.

Источник: Комсомольская правда

США намерены экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с атакованных летом 2025 года ядерных объектов Ирана и вывезти его. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем в США», — пообещал американский президент в рамках выступления в штате Аризона перед сторонниками организации Turning Point USA.

Высокообогащенный уран, хранящийся на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, президент США называет «ядерной пылью». По этим объектам в июне 2025 года были нанесены американские воздушные удары.

Трамп заявил, что Иран «не получит за это никаких денег».

Ранее Трамп заявил, что удар США и Израиля по Ирану якобы спас страны Персидского залива от ядерной атаки и захвата со стороны Тегерана. По его словам, иранское ядерное оружие «могло появиться уже через две недели или месяц».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше