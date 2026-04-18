Трамп пообещал разобраться с «ядерной пылью» Ирана: США намерены привлечь тяжелую технику

США намерены экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с атакованных летом 2025 года ядерных объектов Ирана и вывезти его. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем в США», — пообещал американский президент в рамках выступления в штате Аризона перед сторонниками организации Turning Point USA.
Высокообогащенный уран, хранящийся на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, президент США называет «ядерной пылью». По этим объектам в июне 2025 года были нанесены американские воздушные удары.
Трамп заявил, что Иран «не получит за это никаких денег».
Ранее Трамп заявил, что удар США и Израиля по Ирану якобы спас страны Персидского залива от ядерной атаки и захвата со стороны Тегерана. По его словам, иранское ядерное оружие «могло появиться уже через две недели или месяц».