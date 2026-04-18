Минпросвещения определило нагрузку на школьников старших классов

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минпросвещения России определило объем учебной нагрузки на школьников 10−11-х классов, он составляет от 2312 до 2516 часов за два года, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения (10−11 класс) согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов», — сказал Костенко.

Он пояснил, что нижняя граница (2312 часов) соответствует максимальной недельной нагрузке по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа в неделю), а верхняя (2516 часов) — при шестидневной неделе (37 часов в неделю).

Ранее Костенко сообщил, что Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10−11-х классов, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.