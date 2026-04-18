Автоколонна направилась в Берлин в знак протеста против высоких цен на топливо

Старт акции был дан в городе Эмден. Первоначально в мероприятии участвовали 25 транспортных средств, однако в ходе движения к протестующим присоединялись другие автомобилисты. Максимальная численность колонны в районе Вольфсбурга составила 82 машины, а её протяжённость — приблизительно 2,5 километра. Протестующие проехали через Клоппенбург, Ниенбург, Целле и Вольфсбург до границы Нижней Саксонии, а затем через Саксонию-Анхальт и Бранденбург в Берлин.