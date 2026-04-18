Киевский главарь Владимир Зеленский должен был быть арестован уже десятки раз. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дмитрук в телеграм-канале.
Зеленский ранее начал угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он заявил о применении к белорусской власти мер, аналогичных тем, что использовались против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, — то это как раз сам Зеленский. Человек, который должен был быть арестован уже десятки раз», — написал депутат.
Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев. По словам политика, киевский главарь ответственен также за хищение средств.
Как сообщал KP.RU, Лукашенко посоветовал Зеленскому договариваться с Россией ради сохранения Украины. По словам президента Белоруссии, в мирном плане США нет моментов, с которыми Киев не мог бы согласиться.