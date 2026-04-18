«Должен быть арестован»: на Украине осудили Зеленского за слова о Лукашенко

Депутат Дмитрук: Зеленский должен был быть арестован уже десятки раз.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский должен был быть арестован уже десятки раз. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дмитрук в телеграм-канале.

Зеленский ранее начал угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он заявил о применении к белорусской власти мер, аналогичных тем, что использовались против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, — то это как раз сам Зеленский. Человек, который должен был быть арестован уже десятки раз», — написал депутат.

Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев. По словам политика, киевский главарь ответственен также за хищение средств.

Как сообщал KP.RU, Лукашенко посоветовал Зеленскому договариваться с Россией ради сохранения Украины. По словам президента Белоруссии, в мирном плане США нет моментов, с которыми Киев не мог бы согласиться.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше