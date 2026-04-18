Навроцкий продолжает баловаться сносом: пакетик выпал прямо на интервью

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью YouTube-каналу Zero случайно уронил пакетик со снюсом.
Президент Польши во время вопроса слушателя вытащил из кармана пиджака пакетик, но тот выскользнул у него из рук. Ведущий поднял его и вернул Навроцкому. В студии засмеялись, после чего ведущий поспешил объяснить случившееся.
«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — сказал ведущий, отвечая на вопрос одного из слушателей в студии.
Польский лидер признался, что ему было бы непросто принять решение по поводу запрета продажи электронных сигарет и снюсов — именно об этой правительственной инициативе его спросили во время интервью.
Ранее Навроцкого не раз уличали в употреблении жевательного табака. При этом сам польский глава отметил, что он бросать снюс не планирует.