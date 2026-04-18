ГД пока не планирует рассматривать новый пакет мер по противодействию мошенникам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Госдума пока не планирует до лета рассмотрение второго пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Это следует из календаря рассмотрения вопросов палатой парламента, с которым ознакомился ТАСС.
Законопроект в Госдуму в декабре 2025 года внесло правительство РФ, в первом чтении он был рассмотрен в феврале. Для того чтобы документ направили на одобрение в Совфед и впоследствии на подпись президенту России, депутаты должны принять его вместе с поправками во втором и третьем чтениях. Обсуждение второго антифрод-пакета не заявлено в календаре рассмотрения вопросов Госдумой в мае 2026 года.
Документ содержит около 20 инициатив. Так, предлагается закрепить норму, согласно которой восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет только доверенными способами: с помощью биометрии, через МФЦ, приложения или сайты банков.
Законопроект также предусматривает появление детских sim-карт, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт до 20 штук на одного человека. Авторы документа также предлагают ввести маркировку международных звонков. Это поможет гражданам быстрее распознавать потенциально опасные звонки с подменой номера и избегать телефонного обмана.
Отдельное положение законопроекта посвящено новой функции на «Госуслугах». Через нее граждане смогут сообщать о случаях кибермошенничества, что упростит фиксирование таких ситуаций и позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.