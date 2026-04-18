Игра Clair Obscur: Expedition 33 получила премию BAFTA

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Clair Obscur: Expedition 33 получила главную игровую премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом было объявлено на церемонии вручения наград, которая прошла в лондонском центре искусств Саутбэнк.
Атмосферная ролевая игра, разработанная французской студией Sandfall Interactiv, была удостоена трех «бронзовых масок». Она была признана лучшей игрой, лучшей дебютной игрой, а британская актриса Дженнифер Инглиш получила награду за озвучивание одной из ключевых героинь созданного мрачного мира фэнтези.
Всего игра претендовала на 12 наград в 10 категориях.
Игра про супергероев Dispatch американской студии AdHoc также была удостоена трех премий — за анимацию, звуковые достижения и озвучивание роли второго плана (американский актер Джеффри Райт). Создатели игры для приставки PlayStation под названием Ghost of Y? tei из американской студии Sucker Punch Productions увезли на родину две «бронзовые маски» BAFTA, в том числе за музыку. Главным претендентом на победу здесь была Clair Obscur: Expedition 33.
Согласно опросу «М.видео», в котором приняли участие 3 тыс. человек, Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году заняла третье место по популярности среди любителей компьютерных игр в России, набрав 23,62% голосов. Популярнее оказались лишь Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse (27%) и шутер Battlefield 6 с почти 25%.