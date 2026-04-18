Профессор Шахмарданов: оспа обезьян начала активно приспосабливаться к человеку

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Долгое время оспа обезьян считалась типичным зоонозом — инфекцией, которая «приходит» к человеку от животных и быстро угасает, однако в последние годы отмечено, что скорость эволюции вируса значительно увеличилась, он активно приспосабливается к человеку. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Долгое время оспа обезьян считалась типичным зоонозом — инфекцией, которая “приходит” к человеку от животных и быстро угасает. Однако исследования последних двух лет перевернули это представление. Еще в 2022 году, в разгар глобальной вспышки, ученые зафиксировали парадокс: вирус, который, как считалось, мутирует медленно (ведь он ДНК-содержащий), вдруг начал накапливать изменения с невиданной скоростью», — сказал Шахмарданов.
По его словам, молекулярное датирование показало, что скорость эволюции субклады IIb ускорилась в пять-шесть раз по сравнению с ранее известными штаммами. Это прямое доказательство того, что вирус попал в новую для себя среду — человеческую популяцию — и начал к ней активно приспосабливаться.
Шахмарданов подчеркнул, что ученые обнаружили в геноме вируса характерные мутации, вызванные действием человеческого фермента APOBEC3. Этот фермент — часть врожденной иммунной защиты человека, он «режет» вирусную ДНК, пытаясь ее уничтожить.
«Однако вирус не только выживает, но и использует эти повреждения, чтобы создавать новые варианты. Наличие таких мутаций — стопроцентное доказательство того, что вирус долгое время циркулирует внутри человеческих популяций, а не приходит каждый раз от животных. По оценкам ученых, это устойчивое распространение среди людей началось еще в 2016 году», — говорит эксперт.
Он добавил, что самые тревожные данные были опубликованы в апреле 2026 года. Индийские ученые проанализировали 40 образцов вируса из разных стран и обнаружили мутации в трех ключевых генах: OPG002, OPG176 и OPG210. Эти гены кодируют белки, которые вирус использует, чтобы подавлять иммунный ответ человека, блокировать сигналы тревоги (интерфероны) и уходить от атаки Т-клеток. Другими словами, вирус целенаправленно совершенствует инструменты, позволяющие ему дольше и эффективнее прятаться от защиты человека.