Россиянам напомнили о сокращённых рабочих днях в апреле и мае: сколько их будет

30 апреля и 8 мая станут сокращенными рабочими днями для россиян в связи с майскими праздниками. Об этом напомнил РИА Новости руководитель юридической практики Александр Южалин.
«Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — проинформировал Южалин.
По совам юриста, работники на окладе не потеряют в зарплате из-за сокращенного предпраздничного дня. Для тех же, чей труд оплачивается по часовым ставкам или сдельным расценкам, возможна небольшая потеря в доходе за эти дни. При этом объективные обстоятельства могут сделать невозможным сокращение работы на час, хотя статья 95 Трудового кодекса РФ требует этого от всех работодателей без исключения.
