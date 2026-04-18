МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить «комиссию за перевод» или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники звонят, представляясь “сотрудниками МФО” или “Центробанка”, сообщают, что по новому закону гражданину положен возврат излишне уплаченных процентов, и просят оплатить “комиссию за перевод” или назвать код из смс», — рассказали эксперты.
«Клиенты, бравшие микрозаймы, ждут “возврата переплаченного” и легко ведутся на предложения», — пояснили они.
В России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более одного года.
В «Мошеловке» советуют не называть код подтверждения звонящим. Там также напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление лично в МФО, а не по телефону.
«Никакие государственные органы не взимают комиссию за возврат ваших же денег», — предупредили эксперты.