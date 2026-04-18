В Хабаровском крае за сутки потушили 65 пожаров и 16 палов травы

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 65 техногенных пожаров. В населенных пунктах края зафиксировано 16 палов сухой растительности. В Хабаровске на улице Гамарника произошло возгорание в квартире: горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар ликвидирован за 15 минут, пострадавших нет.