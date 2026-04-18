В Хабаровском крае за сутки потушили 65 пожаров и 16 палов травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 65 техногенных пожаров. В населенных пунктах края зафиксировано 16 палов сухой растительности. В Хабаровске на улице Гамарника произошло возгорание в квартире: горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар ликвидирован за 15 минут, пострадавших нет.
На территории 12 муниципальных образований продолжает действовать особый противопожарный режим. В их числе — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.
Пожарные и спасательные подразделения трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Спасатели МЧС России выезжали один раз для оказания аварийно-спасательных работ. Все ледовые переправы на территории края закрыты.
В Хабаровске 18 апреля ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду, температура воздуха от +9 до +11 градусов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru